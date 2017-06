Tg La7, rissa alle spalle dell'inviato a Londra

La maratona di Mentana per il voto in Gran Bretagna è stata particolarmente agitata. Durante la diretta di Tg La7 è accaduto di tutto. L'episodio che ha colpito di più i telespettatori è stata una rissa che si è accesa alle spalle dell'inviato da Londra Frediano Finucci. Infatti mentre il cronista raccontava i dati dei primi exit poll della sfida tra May e Corbyn, alle sue spalle è scattato un litigio tra due passanti. Un rissa abbastanza chiara che ha costretto il giornalista ad interrompere il collegamento col direttore Mentana. "Alle mie spalle si stanno menando", afferma. E via a risate in studio. Subito dopo l'interruzione del collegamento, il cronista di la7 ha provato a ricostruire quanto accaduto alle sue spalle. E dopo qualche minuto è stata svelato un retroscena. A quanto pare durante la diretta due persone avrebbero finto la lite proprio per "disturbare" l'inviato di La7. Insomma una lite "finta" che ha procurato non pochi problemi durante il collegamento con Londra. Ma subito dopo aver chiarito le cause dell'interruzione dell'intervento dell'inviato, la diretta è andata avanti senza problemi. (Clicca qu per guardare il video)