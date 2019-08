Theodora Quinlivan è la prima modella trans di Chanel

Il mondo della moda è un sinonimo di innovazione ma, di recente, è anche il paradigma di inclusività. E quello che è accaduto a Theodora Quinlivan conferma la nuova tendenza a cui tutti (o quasi) i marchi si stanno adeguando. Prima star dei social ora anche star delle passerelle. È Dagospia che lancia la notizia della prima modella trans scelta dal marchio francese di Chanel, come beauty testimonial.

Theodora ha 25 anni e finalmente sa di essere felice. Ha occhi grandi, fisico slanciato e rappresenta il vero punto di svolta per il marchio che, per la prima volta, ingaggia una modella trans. E ora che per la giovane Quinlivan è arrivato il momento del successo, dai social emergono racconti di un infanzia difficile, in cui nessuno era riuscito ad accettare la diversità della giovane. "Sono stata bullizzata quando ero a scuola. C’era chi mi voleva uccidere e mi mostravano graficamente ciò che avrebbero fatto al mio corpo – racconta –. Mio padre mi picchiava e ho subito ripercussioni in pubblico e nel privato, e ho denunciato persino molestie sul lavoro – continua la modella in un post su instagram.– Questa vittoria ha dimostrato che ne vale la pena".

La storia di Theodora Quilivan è solo una delle tante che si leggono in lungo e in largo per il web, e non è di certo la prima modella trans a sfilare e lavorare per storici marchi di moda. Prima lei ci sono state Lea T. che ha posato per Panten e Indya Moore che poserà per il prossimo calendario di Pirelli.