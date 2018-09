Tiberio Timperi si commuove in diretta parlando della lotta di Nadia Toffa contro la malattia

"Italia 1, Le Iene, Nadia Toffa…in bocca al lupo…" . Tiberio Timperi se n’è giustamente infischiato della concorrenza commerciale tra Rai e Mediaset e in diretta televisiva si è commosso parlando delle donne che combattono contro un tumore.

Il conduttore era impegnato su Rai Uno a La vita in Diretta. Ospite in studio Rosanna Banfi, figlia di Lino. Con la figlia d’arte ha parlato della malattia: l’attrice ha combattuto un cancro al seno e in trasmissione ha fatto il suo personale augurio a tutte le donne impegnate nella lotta contro il brutto male.

È qui che Timperi si è commosso, lasciandosi andare anche a qualche lacrima. Dopo i ringraziamenti alla Banfi, il volto di Rai Uno ha voluto salutare tutti coloro che sono impegnati in questa battaglia, a partire dalla collega "iena", che avrà sicuramente apprezzato il gesto e le belle parole.