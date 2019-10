Tiki Taka, Giorgia Venturini fa concorrenza a Wanda Nara

Giorgia Venturini è da quest'anno il volto femminile di Tiki Taka, insieme alla già navigata ed esperta Wanda Nara, al suo secondo anno negli studi di Cologno Monzese nel programma condotto da Pierluigi Pardo. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi, nata in provincia di Rimini 36 anni fa, è entrata in punta di piedi nella trasmissione sportiva delle reti Mediaset e pian piano si sta prendendo la scena.

In un'intervista di fine agosto rilasciata alla Gazzetta dello Sport la Venturini aveva parlato della possibilità di lavorare fianco a fianco con la chiacchierata Wanda Nara: "Saremo i due grandi fuochi: la mora e la bionda. La considero una donnaiolo intelligente e quando le donne sono intelligenti si uniscono sempre perché il loro potere può spostare tanto. Un asse Wanda-Venturini? Se Wanda è d’accordo molto volentieri. Se non lo è, si vedranno i nostri due grandi caratteri".

Giorgia aveva poi parlato della sua squadra del cuore: "Tifo per la squadra della mia città adottiva, ovvero la Roma. Passeranno altri mille anni prima di vedere nascere un altro giocatore come Totti. È un dei Re che hanno fatto la storia del calcio: anche i tifosi delle altre squadre non possononegare quello che ha fatto. Giorgia Venturini come Sabrina Ferrilli? Si potrebbe ripetere lo striptease. Squadra vincente non si cambia, cambiano solo le protagoniste".

Il seguito della Venturini sta aumentando sempre di più anche sui social dato che vanta oltre 120.000 follower su Instagram. L'ultima foto scattata negli studi di Tiki Taka e postata sulla sua pagina personale ha raccolto quasi 7.000 lik e oltre 250 commenti di qualsiasi genere. Un ottimo risultato ma niente a che vedere con la foto postata dalla collega Wanda, con una scollatura mozzafiato che ha raccolto oltre 160.000 mi piace.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?