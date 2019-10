Tina Cipollari e Giorgio Manetti contro Gemma Galgani: "È falsa"

Non si placa il duello tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, ma stavolta interviene anche Giorgio Manetti. L'opinionista di Uomini e Donne e il cavaliere si sono scagliati contro la dama torinese in due distinte interviste: "È falsa e poco dignitosa, cerca solo visibilità in televisione".

Dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, Tina Cipollari, riferendosi a Gemma Galgani, è categorica: "È falsa. Ormai ha visto che tutto questo funziona". L'esuberante opinionista sembra intravedere un comportamento calcolatore da parte della dama del programma di Maria De Filippi e continua sarcastica: "È cambiata da quando è arrivata a Uomini e Donne. Prima era una povera vecchietta che girava sconsolata".

"Ora invece si mette a imitare Marilyn Monroe", continua Tina riferendosi a una sfilata in cui Gemma ha lasciato che il vento le alzasse la gonna come l'iconica attrice americana in una scena di un film.

Sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, oltre all'intervista a Tina Cipollari, c'è anche spazio per le dichiarazioni di Giorgio Manetti, storico ex fidanzato della Galgani. Pure l'ex cavaliere toscano riserva parole sferzanti nei confronti della dama. L'uomo sembra deluso dal comportamento della ex: "Gemma è una persona che tutti i giorni è in trasmissione a farsi maltrattare in quel modo, a farsi insultare, a farsi denigrare".

Il giudizio di Giorgio è pungente e non risparmia dure accuse all'atteggiamento tenuto dalla Galgani in trasmissione: "È una cosa veramente poco dignitosa". "Potrebbe anche fidanzarsi con due uomini ma non molla la trasmissione", aggiunge Manetti insinuando che la dama torinese sia più attenta alla visibilità televisiva che alla ricerca del vero amore.

Da questo punto di vista, il giudizio di Giorgio e quello di Tina Cipollari sembrano essere perfettamente sovrapponibili: ai loro occhi, Gemma è più attenta alla popolarità che alla ricerca di un fidanzato.

