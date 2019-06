Tina Cipollari non parteciperà al Grande Fratello Vip

In molti speravano che per la prossima edizione del Grande Fratello Vip il colpaccio sarebbe stato fatto lasciando il pubblico a bocca aperta: Tina Cipollari all’interno della casa. Nel corso di questa settimana si sono rincorsi i rumours che la volevano come concorrente, ma è stata la diretta interessata a scrivere un commento sotto la pagina social Tincipollarigrandeamore dichiarando senza mezzi termini che non sarà una concorrente del GF Vip. "Sì, aspettatemi che arrivo. Neanche sotto tortura lo farei". Il commento ironico della vulcanica opinionista di Uomini e Donne non ha fatto altro che mettere un punto alla vicenda che la voleva come una delle prossime concorrenti della quarta edizione del GF Vip.

Tina Cipollari smentisce la sua presenza al GF Vip

ina Cipollari è da moltissimi anni l’opinionista di Uomini e Donne e assieme a Gianni Sperti crea un duo indissolubile che Maria De Filippi è ben contenta di premiare ogni anno con la loro riconferma. Si sa che l’opinionista non ama molto il genere visto che in una delle puntate finali di UeD non ha citato il Grande Fratello di Barbara d’Urso (in quel momento in onda e con la presenza nella casa dell’ex marito Kikò Nalli). Chi sperava di vederla nel cast del GF Vip rimarranno delusi mentre chi apprezza il suo lavoro di opinionista potrà tirare un sospiro di sollievo.