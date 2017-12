Tiziano Ferro assolto: "Nessun reato fiscale commesso"

Il Tribunale di Latina ha assolto Tiziano Ferro con la formula "perchè il fatto non sussiste" da tutte le accuse a lui mosse nel procedimento penale che lo vedeva imputato per reati fiscali. A riferirlo è l'ufficio stampa dell'artista in una nota in cui viene specificato che la sua condotta "è sempre stata improntata alla massima trasparenza e correttezza". Tanto che "nessun dubbio è residuato" e il giudice ha assolto Ferro "con la più ampia formula prevista dal codice".

Il cantante era stato accusato di aver evaso il fisco per tre milioni di euro. Le indagini sulle sue Entrate erano iniziate nel 2009 quando il Ferro trasferì la sua residenza a Manchester. Ora è emerso che nel trasferimento fiscale" non c'era assolutamente niente di fittizio". Alla fine del procedimento nessun dubbio è rimasto e il giudice ha assolto il cantante con la più ampia formula prevista dal codice.