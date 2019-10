Tiziano Ferro e il siparietto con il marito Victor Allen: "Ecco la vita da sposati"

Com’è la vita da sposati? Tiziano Ferro accontenta i fan curiosi di saperlo e pubblica su Instagram un divertente siparietto che vede protagonista anche il marito Victor Allen.

La tranquilla domenica del cantante di Latina, da poco convolato a nozze con il compagno, procede al pianoforte e, proprio mentre Tiziano Ferro è impegnato ad intonare un brano in inglese, ecco che Victor fa irruzione e gli chiede di non spegnere l’aria condizionata. Un classico momento di vita quotidiana tra coniugi che il cantante ha deciso di condividere con i suoi follower suscitando qualche domanda in più per la decisione di nascondere il marito con un cuore.

La scelta di Tiziano, però, non dipende dalla volontà di nascondere qualcosa che non si vuole mostrare, ma da quella di tutelare la privacy di Victor. Così, poco dopo aver pubblicato sui social questo simpatico siparietto familiare, Ferro ritorna per fare una precisazione. “AAA - precisazioni: zaino alle spalle perché appena tornato da palestra – ha chiarito il cantante dopo essere stato subissato dalle domande dei fan - . Victor in braccio ha il cane, non un figlio”. Da tempo, infatti, circolano voci riguardo la presunta volontà della coppia di adottare un bambino, ma già tempo fa Tiziano Ferro aveva chiarito che al momento né lui né Victor intendono diventare genitori e che, qualora lo decidessero, saranno proprio loro a comunicarlo.