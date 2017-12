Tiziano Ferro: "Ho sopportato le offese di sciacalli e avvoltoi"

"Sono sempre stato zitto, sopportando in silenzio i giudizi e le offese di sciacalli e avvoltoi che mi si scagliavano contro, senza neanche chiedersi davvero quale fosse la verità". Così Tiziano Ferro commenta su Facebook la notizia della sua piena assoluzione da tutte le accuse a lui mosse nel procedimento penale che lo vedeva imputato per reati fiscali. "Ho avuto la fortuna di potermi difendere al contrario di tante persone che sono state perseguitate fino a crollare. Il mio pensiero va a loro, questa però la dedico a chi mi è stato accanto", ha scritto il cantante.

Che, molto probabilmente, dopo l'assoluzione (con formula piena perché il giudice ha verificato che davvero il cantante di Latina ha vissuto all'estero per lunghi periodi e che i suoi trasferimenti non erano fittizi) ha pensato anche a Fedez e J-Ax che nel brano "Comunisti col Rolex" lo prendevano in giro proprio per i suoi guai col fisco. "Tiziano Ferro si è comprato l'attico di fianco a Fedez / con i soldi risparmiati a cena con il fisco inglese", recita la canzone. Il 'dissing' (pratica molto in voga tra i rapper che si insultano tra colleghi nelle canzoni) di Fedez e J-Ax non era passato inosservato a Ferro, che si era però limitato a commentare: "Io sono fuori da un certo mondo. Ognuno fa il suo mestiere... e il mio è il cantante".