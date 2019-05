Todaro: "Nessun flirt tra Osvaldo e Veera Kinnunen"

Era stato Dagospia a far dilagare il gossip che interessa la ballerina svedese di Ballando con le stelle, Veera Kinnunen e Dani Osvaldo. Il sito riportava la notizia di un presunto flirt tra i due, un’intesa speciale ed una vicinanza troppo stretta che avrebbe fatto ingelosire il compagno di Veera, oltre che maestro di Sour Cristina, Stefano Oradei. Raimondo Todaro, anche lui ancora in gara con Nuzia De Girolamo, è intervenuto a Storie Italiane di Eleonora Daniele ed ha smentito il gossip sulla coppia. I ballerini sono colleghi da tanti anni e si conoscono molto bene, tanto che Todaro ha voluto dire la sua sulla vicenda, e convinto dell’amore che lega ancora Veera e Stefano, spiega che gli scoop sono all’ordine del giorno a Ballando, e non c’è edizione che ne sia priva.

Raimondo Todaro si sbilancia sul presunto amore tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen: “Mi viene da ridere“

Quindi cosa ci sarebbe di fondato sul gossip lanciato da Dagospia e che parla di una vicinanza particolare tra l’ex calciatore Dani Osvaldo e la sua maestra a Ballando, Veera? Da quanto dice Raimondo Todaro, parlando a Storie Italiane, si tratterebbe solo ed esclusivamente di gossip. “Sono molto amico di Stefano e di Veera. Mi viene da sorridere. Io li vedo insieme tutti i giorni, ci sta che quando una coppia è talmente brava si crea un feeling così forte che la gente pensa ‘tra questi due ci sarà qualcosa’. Sono cose che da 14 anni escono, c’è in tutte le edizioni“. Cosi si è espresso Todaro in riferimento alla situazione sentimentale dell’amico Oradei e della fidanzata. La coppia sta insieme da oltre dieci anni, galeotta fu una gara di ballo dove si conobbero e scoppiò così l’amore, da poco hanno anche parlato delle intenzioni serie di sposarsi e avere un figlio. Osvaldo avrà fatto capitolare davvero la coppia?