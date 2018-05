La Toffa "salta" le Iene "Adesso datemi affetto"

Ancora una volta Nadia Toffa salta la puntata de Le Iene. La conduttrice infatti non sarà al timone del programma nemmeno nella puntata in onda questa sera. Ed è stata lei stessa ad annunciare la sua assenza questa sera con un post su Instagram: "Eccomi qui! Con tutta la voglia del mondo di tornare a #leiene. Ci siamo quasi, la vostra energia e il vostro affetto mi arrivano dritti al cuore e mi danno una carica pazzesca. È per questo che vorrei ringraziarvi tutti uno per uno, voi datemi una mano e passate parola". Poi ha aggiunto un messaggio che preannuncia un suo possibile ritorno in tempi brevi in tv: "Manca poco, anche se non sarà stasera, ma giuro che ci rivediamo presto presto presto, aspettatemi". Insomma la Toffa ha cercato di rassicurare i suoi fan. E al suo messaggio sono seguiti diversi commenti da parte degli utenti che hanno voluto mandare un saluto e un abbraccio carico d'affetto alla conduttrice. La sua battaglia contro il cancro è cominciata qualche mese fa. La sta combattendo con grande grinta e il suo pubblico è pronto a riabbracciarla.