Tommaso Paradiso torna sull'uscita dal gruppo: "Non potevamo più andare avanti"

Dopo aver lasciato i Thegiornalisti via social, dando l'annuncio tramite Instagram, Tommaso Paradiso è tornato a parlare del momento complicato che sta vivendo con i suoi ex colleghi. Il cantante non era più tornato sull'argomento, tanto meno aveva rilasciato interviste o dichiarazioni dopo aver sganciato la bomba ma in queste ore è stato ospite di Deejay chiama Italia, il programma di Radio Deejay che va in onda anche sul canale televisivo dell'emittente radiofonica.

Con molta serenità, Tommaso Paradiso ha spiegato quali sono stati i motivi che l'hanno portato a prendere una decisione così drastica, che ha spiazzato tutti i suoi fan. “ È stato un anno difficile, la rottura è stata fisiologica, inevitabile, non potevamo più andare avanti ”, ha detto Paradiso, che poi ha aggiunto un dettaglio finora inedito: “P iù di un anno fa lo stesso Marco Primavera mi disse ‘questa non è più una band' .” Marco Primavera è il batterista dei Thegiornalisti. Lui è l'unico che al momento non ha rilasciato nessuna dichiarazione e che non è intervenuto nello scontro social di qualche giorno fa.

Quel che è certo è che Tommaso Paradiso non sta con le mani in mano da quando è uscito dai Thegiornalisti per iniziare la carriera solista. Pare che dietro l'addio si celi anche il contratto con una major discografica del valore di 1 milione di euro all'anno per tre anni. Da pochi giorni è uscito il primo singolo “Non avere paura”, colonna sonora del trailer della serie “Baby 2” che andrà a breve su Netflx. Inoltre, a breve Tommaso Paradiso sarà impegnato in uno showcase esclusivo a Rimini, le cui immagini saranno utilizzate nel prossimo film di Vanzina, che si sta girando proprio nella città romagnola.