Top Gun 2, nuovi ingressi nel cast

Fervono i preparativi per il secondo capitolo di Top Gun, previsto nei cinema americani il prossimo 21 luglio del 2019. Anche se la trama fino ad ora resta sotto il più stretto riservo, nelle ultime settimane, sono trapelate news ed indiscrezioni in merito al cast. In Top Gun 2 oltre al ritorno di Tom Cruise e di Val Kilmer, altri tre attori si uniscono al cast.

Secondo l’aggiornatissimo Deadline, Jennifer Connely arriva in Top Gun 2 per ricoprire il ruolo di un personaggio femminile dal grande carisma che, in un certo senso, va a sostituire Kelly McGillis. E poi arrivano anche Jon Hamm e Ed Harris, di cui fino ad ora, non si conosce il ruolo che i due attori interpreteranno nel film. Il primo è uno fra gli attori più amato del pubblico, celebre per aver preso parte a Mad Men, premiatissima serie tv ambientata nel mondo dei pubblicitari durante gli anni ’60, il secondo invece recentemente è stato visto in Westworld, la criptica serie americana di grande successo anche qui in Italia.

Il cast, come sappiamo, è già abbastanza affollato dato che nei mesi scorsi è stato annunciato l’arrivo di Miles Teller che interpreterà il ruolo del figlio del defunto Goose. I produttori però promettono tematiche fresche e al passo con i tempi per cercare di proiettare Top Gun nel “futuro”. Ci sarà spazio per la problematica del rapporto uomo-macchina in una realtà in cui la tecnologica ha sostituito la mano dell’uomo, anche fra le schiere della Marina. Il film sarà diretto da Joseph Kosinski che è subentrato dietro la macchina da presa dopo la morte di Tony Scott. In molti si credono che il sequel si intitolerà Top Gun: Maverick