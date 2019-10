"Tornare in tv? Magari in Rai con un salotto tutto mio". Barbara Chiappini si rivela fra lavoro e vita privata

La showgirl piacentina da qualche tempo ha preso le distanze dal panorama dello showbitz. Lontana anni luce dalla sua partecipazione a Miss Mondo, Barbara Chiappini ora cercare di reinventare la sua carriera, spaziando su più fronti e immaginando un ritorno in tv in grande stile. E come ha rivelato in una recente intervista, riportata da Dagospia, rivela che, con i tempi che corrono, non è facile progettare un ritorno nel mondo dello spettacolo.

"Ho deciso di staccare la spina e di dedicarmi ai miei bambini. Ora vivo in campagna, lontano dalla città, con la mia famiglia, i miei due figli e i nostri animali. In questi anni sono stata tante volte ospite di Barbara d'Urso, raccontando il mio privato – esordisce -. Ora che i miei figli stanno crescendo sto pensando seriamente di mettermi in gioco" . Sposata dal 2011 con il manager Carlo Maria Agostini, la Chiappini per un lungo periodo si è dedicata alla famiglia. "Tornare in tv? L'ideale adesso sarebbe avere un programma tutto mio, un salotto, una trasmissione di intrattenimento. Sto cercando di rientrare in Rai, forse a Capodanno condurrò una produzione su Rai1 dopo il Concertone della mezzanotte –continua -. È molto complicato rientrare in un certo giro. Prima di tutto bisogna capire chi sono le persone che decidono, poi bisogna avere un agente che ti spinga. E poi servono le notizie, devi far parlare di te in maniera forte, con dei fatti di gossip. Anche se io preferisco puntare sulla professionalità" .