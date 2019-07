Tutti pazzi per Blue Ivy nel nuovo video di Beyoncé

Blue Ivy ruba la scena a Beyoncé.

Sembra impossibile che qualcuno possa rubare la scena all’artista, ma Blue Ivy è così graziosa che il pubblico dei fan della sua mamma le concede tutto. E così la giovanissima figlia d’arte è l’attrazione principale del videoclip di “Spirit”, tratto dalla colonna sonora della versione live action de “Il Re Leone”, in cui Queen Bey presta la voce al personaggio di Nala adulta.

Già nei giorni scorsi, durante il red carpet della première a Los Angeles del film, la giovanissima di casa Carter aveva colpito tutti presentandosi con un completo abbinato a quello della madre e delle trecce tempestate da dettagli preziosi. Poi l’uscita di “Spirit” che, come spiega Refinery29, ha ufficialmente consolidato il suo status di icona di bellezza.

Nel video, tra una scena e l’altra del film, appare Beyoncé nel deserto e poi la piccola Blue Ivy in un simpatico cameo, in cui si mostra con degli inediti riccioli rossi - anche questi abbinati alla pettinatura della madre.





Sui social, tuttavia, qualcuno si è chiesto se la scelta dei capelli rossi non sia un riferimento al look della Sirenetta e al fatto che per quel ruolo sia stata scelta Halle Bailey: una decisione che ha generato moltissime critiche, per via delle origini dell’attrice. Quel che è certo è che il rosso sia una scelta di moda quest’estate adottata da tantissima celebrità, a partire da Rihanna e Zendaya.

La versione live action de “Il Re Leone” sarà distribuita in Italia a partire dal 21 agosto e giungerà anche sulla piattaforma di streaming Disney+.

