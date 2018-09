Tutto sulla nuova fidanzata di Briatore

È solo di qualche giorno fa la notizia del nuovo amore di Flavio Briatore, ma chi è la bellissima biona che avrebbe rapito il suo cuore?

Il suo nome come abbiamo già detto è Taylor Mega. E dietro a quello aspetto così perfetto - scrive Dagospia - si cela una vispa ragazzotta friulana, cresciuta a Carlino, paese di 2700 abitanti nella provincia rurale di Udine. "I genitori - continua il sito - allevano tacchini, ma lei e la sorella ''Jade'' hanno mollato la campagna e si sono lanciate su Instagram, espugnando il red carpet del Festival di Venezia inguainate in due vestiti oro-argento impossibili da ignorare e le giuste pose lesbo-trash. C'è anche una terza sorella, che però non ha intrapreso la stessa strada".

Ma la compagna di Briatore fino a poco tempo fa era fidanzata con un avvocato 50enne di Udine. "che nel placido tribunale cittadino si era di colpo trasformato nell'idolo dei colleghi. Mentre le colleghe si chiedevano come mai avesse perso la testa per quella sventolona che solcava il centro della città sempre in compagnia del suo cagnolino".

Briatore e Mega hanno 44 anni di differenza, ma non sembrerebbero essere un problema.