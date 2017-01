Gli U2 rimandano l'uscita del disco per Donald Trump

Gli U2 hanno deciso di rinviare l'uscita del loro nuovo album dopo l'elezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti d'America.

A dare l'annuncio è stata la stessa band in un'intervista a Rolling Stone spiegando di volersi prendere del tempo per pensare alla luce dell'insediamento di Trump alla Casa Bianca.



"Ci siamo detti, aspettiamo un attimo - ha detto il chitarrista The Edge - ci dobbiamo dare un momento per pensare a questo disco e a come si lega a quanto sta accadendo nel mondo". La band ha così deciso di rimandare il lancio del nuovo disco sul mercato: "La maggior parte dei pezzi è stata scritta nel 2016 e ora, credo che siate d’accordo, il mondo è un posto diverso".

Il tour

A proposito del tour The Edge ha aggiunto: "Ci ha rasserenati capire che avevamo bisogno di mettere l'album in sospeso per un po', per prenderci più tempo prima di farlo uscire e per essere sicuri di comunicare davvero quello che volevamo dire. Così abbiamo pensato: facciamo entrambe le cose. Possiamo celebrare The Joshua Tree e anche concentrarci su queste nuove canzoni".