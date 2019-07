Ultimo e Federica di nuovo insieme: vacanze di passione

Ultimo (22 anni) è stato uno dei protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo. Pur essendosi piazzato al secondo posto, subito dopo il vincitore Mahmood, la sua ballad "I tuoi particolari" è diventata un vero e proprio tormentone radiofonico, una delle canzoni più trasmesse e più scritte sui diari social di chi ha perso un amore. Perché la hit di Ultimo racconta proprio questo, la fine di una storia e le mancanze che comporta la perdita della persona amata. Nel suo caso si trattava di Federica Lelli, sua fidanzata per circa 2 anni diventata ex a causa dei troppi impegni di lavoro che li tenevano lontani.

Ultimo e Federica insieme in barca

Ma Ultimo e Federica si amano ancora. Adesso hanno deciso di trascorrere delle piacevoli vacanze insieme: il settimanale Chi ha dato in anteprima la notizia. Dopo la rottura, Ultimo ha passato un periodo da cuore solitario (fecondo per la scrittura delle sue canzoni) e poco tempo fa la sorpresa… Federica e Ultimo si sono riavvicinati e Chi li ha beccati insieme su una barcacon il settimanale Chi, che su Instagram ha dato in anteprima la notizia: "Clamoroso! Ultimo e Federica sono di nuovo insieme e innamorati più che mai. Sembrava che la storia tra Ultimo, il cantante dei record (tre album in classifica contemporaneamente e il tour sold out, comprese le date del 2020), e Federica fosse finita, invece "Chi" li ha fotografati insieme in barca a Capri durante una romantica vacanza: ecco la prima foto della coppia ritrovata e più innamorata che mai".