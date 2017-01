Uomini e Donne, ecco il nuovo opinionista: è Mario Serpa

Già nei mesi scorsi Maria De Filippi aveva mostrato particolare simpatia nei confronti di Claudio Sona e Mario Serpa, i protagonisti del primo trono gay del programma e oggi fidanzati. A conferma dell'affetto provato dalla presentatrice, Mario sarebbe infatti stato scelto come nuovo opinionista di Uomini e Donne.

Nella puntata registrata lunedì 16 gennaio il ragazzo romano era seduto accanto a Tina Cipollari, Gianni Sperti e Jack Vanore pronto a esprimere il proprio giudizio su tronisti e corteggiatori.

Come riportato da Fanpage, sono stati diversi i momenti in cui ha potuto sperimentare il suo nuovo ruolo. Nel momento dell'eliminazione di Luca Rufini, ex protagonista del trono over e da poco corteggiatore di Sonia Lorenzini, si è informato se intendesse tornare tra i cavalieri del trono over. Poi, ha criticato il modo in cui la nuova tronista, molto amica dell'ex conteggiatore di Claudio Sona, sta conducendo le esterne, arrivando anche a battibeccare con lei. Ha detto Mario: "Sonia Lorenzini fa esterne prive di contenuti" e la tronista ha replicato: "È stato preso come opinionista vero?". La risposta è arrivata da Tina Cipollari che ha chiesto espressamente alla presentatrice, la presenza di Mario Serpa in tutte le future puntate del trono classico.