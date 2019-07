Uomini e Donne, Clarissa e Federico e l'imprevisto in barca

Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono, finalmente, diventati marito e moglie. Lo scorso 30 maggio, infatti, hanno pronunciato i voti e adesso si stanno godendo le prime settimane da neo-sposi. I due hanno deciso di non fare nessun viaggio di nozze, ma di restare in giro per l’Italia con amici e parenti per tutta l’estate. Al momento, infatti, sono nella splendida Sardegna. Nel corso della giornata di ieri, Clarissa e Federico sono andati in barca, peccato solo per un brutto spavento che si sono presi.

I due piccioncini non hanno esitato a postare sui social tutti i momenti più interessanti della gita in barca, comprese anche alcune scene poco piacevoli. Ecco cosa è successo all’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Paura in acqua per Gregucci: l’attacco della medusa

Federico, spinto in acqua da un acqua è capitolato in mare con tanto di panino stretto tra le mani. La scena è stata sicuramente divertente, un po’ meno per l’ex corteggiatore ovviamente.

Il ragazzo, infatti, era in mare su di un gonfiabile sgonfio. Mentre Gregucci faceva il possibile per non finire nuovamente in acqua, però, una particolare visione ha catturato la sua attenzione e quella della sua compagna. Una grossa medusa, infatti, si stava avvicinando a lui. A quel punto, allora, il ragazzo ha incominciato a gridare, facendo spaventare anche la sua donna. Clarissa, infatti, ha spento bruscamente la videocamera per cercare di soccorrere suo marito.

Il video si è interrotto bruscamente. Ad ogni modo, non avendo più menzionato l’argomento, è molto probabile che Federico sia riuscito ad evitare il peggio.