Uomini e Donne, Claudio Sona e Mario Serpa sono tornati insieme

Questo Natale ha portato molta fortuna a Claudio Sona e Mario Serpa, i due ex di Uomini e Donne, infatti, hanno annunciato a tutti i loro fan di essere tornati insieme.

Proprio il giorno di Natale, Mario Serpa ha condiviso sul suo profilo Instagram un video con Claudio Sona. I due sono in mutande e, mentre Claudio fa una serie di addominali, Mario lo aspetta per dargli un bacio. I fidanzatini, quindi, hanno voluto augurare un sereno Natale ai loro fan in modo piuttosto particolare. Ma soprattutto hanno voluto annunciare di essere tornati insieme dopo settimane di voci sul loro conto.

Negli ultimi giorni, infatti, i due sono stati pizzicati più volte insieme, ma né Claudio Sona né Mario Serpa hanno mai smentito o confermato tutte le indiscrezioni che circolavano sul loro conto. Ora, è arrivato il video della verità che non lascia più dubbi. E se Mario Serpa, il giorno di Natale, ha condiviso sul suo profilo Instagram questo video con la didascialia "a Natale puoi...", Claudio Sona ha pubblicato una foto con il suo compagno accompagnata da poche e semplici parole: "Chi lo avrebbe immaginato un Natale così...Buon Natale!".

Insomma, per la gioia dei loro fan, tra i due è tornato l'amore e tanta felicità.

