Uomini e Donne, il commento di Alessia Cammarota fa ben sperare

La storia tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sembra non aver trovato ancora una fine definitiva, ora una foto lascia ben sperare.

Dopo essere andati nello studio di Uomini e Donne per parlare della fine del loro matrimono, sui social spunta un messaggio che porta un po' di luce in questo rapporto così travagliato. Da poco tornati sui social sia Aldo che Alessia e prima delle feste di Natale, Palmeri ha pubblicato una foto con il piccolo Niccolò. Uno scatto molto tenero che ha commosso tutti persino la Cammarota.

Alessia, che mai ha negato di essere ancora innamorata di suo marito, ha commentato la foto scrivendo: " I miei pesciolini ". Le poche parole, ma di un significato incredibile, non sono passate inosservate sul web e gli utenti hanno letto tra le righe un possibile riavvicinamento. Tra le altre cose, secondo alcune indiscrezioni, i due sarebbero stati avvistati insieme al parco giochi con Niccolò negli ultimi giorni. Nulla di strano se non fosse per quel commento di Alessia.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota hanno fatto sognare tutti con la loro storia, questa estate, però, i due si erano lasciati perché l'ex tronista di Uomini e Donne non provava più nulla per sua moglie. Inutili i tentativi di riavvicinamento, i due sono andati avanti con la loro vita. Ma ora arriva questo messaggio che porta un po' di speranza. E forse amore.