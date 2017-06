Uomini e Donne, Gemma e Marco sono fidanzati ufficialmente

Gemma Galgani e Marco Firpo si sono fidanzati ufficialmente? A giudicare da quanto scrive sui social la dama di Uomini e Donne sembrerebbe proprio di sì.

Il 28 maggio, infatti, Gemma Galgani ha impostato il suo status di Facebook come "impegnata" e ha segnalato "l'inizio di una relazione". Una volta spenti i riflettori di Uomini e Donne, quindi, i due sarebbero diventato inseparabili, nonostante nelle ultime puntate del programma di Maria De Filippi tra loro non stesse andando tutto per il verso giusto.

A confermare che tra Gemma Galgani e Marco Firpo procede tutto a gonfie vele e la stessa dama. In un'intervista al settimanale Di Più ha confessato di essere innamorata di Marco: "Sono innamorata e ogni giorno che trascorriamo insieme non fa che aumentare il mio amore. E poi con Marco mi diverto con poco. Cerco solo serenità e benessere. Non voglio rivoluzionare né la sua vita né la mia. Sono una donna indipendente: ho la mia casa a Torino, il mio lavoro di direttrice di sala in un teatro di Torino, non voglio la fede al dito, non voglio la convivenza. Voglio essere felice, serena. Io sono più lanciata di lui; lui ha un po’ più il freno a mano tirato. Ognuno ha i propri tempi e Marco non va forzato. L’ho già imparato a mie spese".

Su Instagram Gemma ha iniziato anche a celebrare il suo amore per Marco pubblicando i primi scatti insieme che sono stati raccolti dalla pagina Gossip Tv. (Guarda)