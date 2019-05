Uomini e Donne, tra Gemma e Salvatore è finita per colpa di un sms

Gemma, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha messo subito la parola fine alla sua frequentazione con Salvatore.

Al centro dello studio, dopo la consueta litigata con Tina Cipollari, la Dama ha spiegato i motivi per i quali la situazione con Salvatore è degenerata e perché è stata messa la parola fine: "La situazione ha avuto uno step dopo la puntata perché Salvatore mi aveva detto di essere rimasto turbato da ciò che hanno detto Tina e Gianni."

Tina, quindi, ancora con l'adrenalina addosso causata dalla discussione con Gemma, si è scagliata anche contro Salvatore definendolo uomo falso: "Salvatore è un altro falso! E' un altro che è venuto qui per farsi conoscere al paese tuo! Falsone!".

La reazione di Salvatore non si è fatta però attendere, lui ha sottoscritto ciò che aveva anticipato Gemma, aggiungendo che la scintilla con la donna non è scattata: "La prima puntata è stata gradevole. La seconda puntata, sono rimasto deluso. Ho analizzato il tutto e ho deciso di fermarmi qui. Mi dispiace. Parlo in generale. Io e Gemma ci siamo visti, non c'è stata un'attrazione da parte di tutti e due... Non è scattata la scintilla, non c'è più motivo che io resti."

Salvatore e il messaggio incriminato

Gemma, però, ha sfoderato l'asso nella manica ossia un presunto messaggio inviatole per sbaglio da Salvatore che ha fatto presupporre l'esistenza di un'altra donna fuori dal programma. Il contenuto del messaggio era il seguente :"Sono fuori a cena con una signora, è tanto tempo che ci provo, speriamo che stasera ce la faccio." Salvatore si è giustificato così: "Uno dei miei amici, abbastanza burlone, ha inviato questo messaggio! Non sono stato io!". Dopo aver udito ciò, Gemma è andata via.