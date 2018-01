Uomini e donne, Gemma sfila in sottoveste: esplode la polemica

Capelli mossi, rossetto rosso, sottoveste bianca, cardigan lungo e piedi nudi. In mano una margherita dell’amore che getta a Giorgio Manetti. È così che Gemma Galgani interpreta "L'amore alla mia età", il tema della sfilata di Uomini e Donne.

Se il corteggiatore Marco apprezza l'outfit della Galgani, "A casa mia era sempre vestita così" , Tina Cipollari si scaglia subito contro la sua "rivale": "Sembra una di quelle matte che scappano dalla clinica" . Anche Giorgio Manetti, grande amore di Gemma, la critica dandole una sufficienza. "Non mi dai sensazioni particolari vista così. Il vestitino va bene, ma è tutto il resto, il fisico che manca. Sei andata fuori tema. Per essere eccitante non hai bisogno di conciarti così", ha dichiarato il single.