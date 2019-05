Uomini e donne, Giorgio Alfieri si sfoga: "Mai pensato al suicidio, mia figlia sa tutto"

L'ex-tronista di Uomini e donne, Giorgio Alfieri, è apparso nelle vesti di ospite in una nuova puntata di "Vieni da me", il talk-show condotto da Caterina Balivo. Nell'intervista concessa al format di Rai 1 l'ex pupillo di Maria De Filippi, che al celebre dating show di Canale 5 scelse come sua compagna Martina Luciani, ha rivelato alcune indiscrezioni sul suo turbolento rapporto avuto con il fisco.

In particolare, Giorgio ha voluto smentire al pubblico di casa Rai le voci secondo le quali avrebbe pensato più volte di tentare il suicidio, per via dei debiti contratti. “Sono un uomo che ama la vita, non ho mai pensato al suicidio- ha confidato Alfieri, ospite a "Vieni da me"-. Asia (la figlia avuta dall’ex corteggiatrice Martina Luciani, ndr) è sempre stata il motore e la forza di tutto. Mi sono rimboccato le maniche, ho fatto anche i lavori più umili. Dovevo mantenere l’impegno di padre, mia figlia sa dei miei problemi".

Dopo Uomini e donne com'è cambiata la vita di Giorgio Alfieri

Oggi la situazione economico-finanziaria di Giorgio Alfieri sembra essere migliorata, da quando cioé l’ex calciatore e star del reality show "Campioni" è tornato a vivere con i genitori.

“È in questi momenti che gli unici che ti rimangono vicini sono quelli della famiglia- ha aggiunto Giorgio in studio, parlando a Caterina Balivo- . Ne approfitto per dirgli che gli voglio bene, perché non ci riesco mai”.

