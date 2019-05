Uomini e Donne, il popolo del web insorge contro la Cipollari: "Tina ha superato ogni limite"

Agli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani i telespettatori di Uomini e Donne sono abituati: opinionista e dama sono quasi sempre su due fronti opposti, ma tutto si risolve nella maggior parte dei casi con qualche urlo e l'intervento provvidenziale di Maria De Filippi. La puntata del dating show di ieri 15 maggio, però, ha riservato delle sorprese:. Dopo l'ennesimo scontro verbale, Tina ha affermato che avrebbe voluto fare qualche gesto di cui tutti dovevano parlare. Dopo poco è entrata in studio e, prendendo la torinese alle spalle, le ha versato un secchio d'acqua addosso lasciandola esterrefatta, nonostante la conduttrice avesse cercato, gridando di fermare la Cipollari.

Gemma non ha potuto che alzarsi, completamente fradicia, e lasciare lo studio: anche Ida, seduta accanto alla Galgani si è bagnata e lo studio è diventato una pozzanghera, prontamente rimesso in ordine dalle assistenti di studio. Le riprese si sono spostate fuori: Tina ha seguito Gemma che nel frattempo era stata dotata di accappatoio e asciugamano, continuando a prenderla in giro per il suo aspetto. La De Filippi si è scusata con un mazzo di fiori, ma il web non ha apprezzato per nulla. Sui social i commentatori si sono scatenati.

" Tina ha superato ogni limite. Deridere e ridicolizzare così pubblicamente una persona è di uno squallore totale ", scrive un utente del web. E ancora: " Di solito rido, ma la mossa di oggi da parte di Tina è stata orribile ". Ma non è tutto, c'è chi ha richiesto addirittura un intervento esterno, per un'azione che in molti hanno definito "penosa" . " Ma non si possono contattare quelle associazioni dei consumatori? Non è possibile una cosa del genere. Non la devono passare liscia", ha esclamato un altro internauta.

Insomma, stavolta il gesto di Tina non è piaciuto, ma non è la prima volta che l'opinionista fa qualcosa di eclatante. Chi segue il programma ricorderà la torta in faccia della Cipollari alla Galgani, divenuta suo bersaglio ormai da anni. Magari Maria De Filippi, che è parsa visibilmente in imbarazzo per l'accaduto chiederà a Tina di chiedere scusa pubblicamente alla Galgani: il tutto è rimandato alle prossime puntate.

