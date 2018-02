Uomini e Donne, Tina Cipollari diventa tronista

Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli e l'ufficializzazione nello studio di Uomini e Donne, Tina Cipollari è pronta a voltare pagina e lo fa in modo davvero particolare.

L'opinionista di Uomini e Donne, infatti, ha deciso di togliersi questi panni e di indossarsi dei nuovi: quelli di tronista. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi nel corso della puntata di venerdì scorso: "Dobbiamo fare un appello. Tu Tina sei tornata single, chi vuole venirti a corteggiare noi lo accoglieremo. Ho già trovato un corteggiatore del torno senior, un tal Domenico". E la Cipollari ha subito aggiunto con il sorriso: "Accetto corteggiatori dai 50 agli 80 anni".

Ma come si fa a corteggiare Tina Cipollari? La conduttrice di Uomini e Donne ha spiegato che presto verrà aperto un forum dedicato a Tina, dovrà essere compilato e "chiunque scriverà, non c'è bisogno che passi il casting, entra direttamente in puntata".

Insomma, sembra essere tutto pronto per la nuova vita della Cipollari...