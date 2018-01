"Un uomo mascherato nello studio": Barbara D'Urso interrompe il programma

Un attimo di panico, lo sguardo che scruta dietro le telecamere e poi la pubblicità chiamata all'improvviso. Barbara D'Urso interrompe la puntata di Pomeriggio 5 e la discussione sulla fine della relazione tra Mary Falconieri con il dottor Giò, conosciuto al Grande Fratello. Solo dopo lo spot spiegherà quello che stava accadendo.

Irruzione in studio

Barbara D'Urso ha chiesto di lanciare la pubblicità durante la consueta puntata di Pomeriggio 5. Dopo il breve break dedicato agli spot ha spiegato che " un uomo con un passamontagna nero o una maschera in testa è entrato in studio e guardavo cosa stava facendo. Subito dopo lo hanno allontanato ".

Attimi brevissimi di panico che hanno scosso gli ospiti e la conduttrice. Come rivela Leggo, capita spesso che ci siano irruzioni inattese negli studi televisivi. La D'Urso però non si è scomposta e ha chiesto alla regia di interrompere lo show e così dare il tempo alla sicurezza di intervenire per ristabile la tranquillità nello studio.