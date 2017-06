Ecco quanto guadagna Marco Travaglio a La7

Nel corso dell'assemblea dei soci di Cairo Communication, che si è svolta a Milano un mese fa, uno degli azionisti ha sottolineato come "la costante presenza di certi giornalisti di parte come Travaglio deprimono la qualità dei programmi di La7". Poi ne è intervenuto un altro, che il quale ha sollevato il tema dei compensi: "Ho udito che Marco Travaglio avrebbe compensi di 500mila euro all'anno per partecipare alla trasmissione Otto e mezzo".

A raccontare i fatti è stato Italia Oggi che ha cercato di sbrogliare la matassa e capire quanto il direttore del Fatto Quotidiano guadagni per le sue ospitate su La7.

Il contratto del giornalista prevede clausole di riservatezza, per cui non si può avere la certezza dei suoi compensi, ma a dare una risposta all'azionista che ha sollevato la questione, è stato lo stesso Urbano Cairo che nell'assemblea ha specificato che "il compenso di Travaglio, come ordine di grandezza, è circa la metà della metà della cifra da lei detta". Calcolatrice alla mano, secondo quanto dice Cairo, La7 pagherebbe 125mila euro l'anno a Travaglio per le sue ospitate.

Marco Travaglio è ospite di Lilli Gruber una volta a settimana, di solito il giovedì. Il programma dura all'incirca dieci mesi, per un totale di quaranta ospitate. Stando alle cifre riportate da Cairo, il giornalista guadagnerebbe circa 3.125 euro a puntata, ovvero circa 70 euro al minuto.