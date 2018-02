Urina sul cartonato di Moro-Meta Ed è giallo sul video finito online

Un piccolo episodio apparso con un video su Facebook nelle ultime ore sta animando e non poco le polemiche su Sanremo. Di fatto Ermal Meta ha pubblicato su suo profilo con un po' di ironia le immagini di un uomo che urina sul cartonato che ritrae lo stesso Meta in compagnia di Fabrizio Moro.



Ma a quanto pare, come hanno sottolineato parecchi fan sui social, il ragazzo protagonista del gesto potrebbe fare parte dello staff di Diodato che a Sanremo ha cantato con Roy Paci arrivando ottavo nella classifica finale. Meta però ha poi rimosso il video dal suo profilo Facebook twittando in seguito così: ""Fermi tutti. Ho parlato con questo ragazzo ed è stata solo una sciocchezza data da un impellente bisogno a notte fonda. Si è comunque scusato ed è TUTTO A POSTO. E comunque @DiodatoMusic non c’entra NIENTE! E metteteli sti bagni pubblici!!!! #vivalamusica". Insomma un altro "giallo" nel dopo-Sanremo...