Usa, intervista Ricky Martin e poi esulta: ma lui vede tutto

Dopo aver intervistato Ricky Martin, e convinta che il collegamento sia chiuso, la giornalista esulta come fosse a un concerto.

Ana Belaval, una cronista dell'emittente Wgn di Chicago (Stati Uniti), ha appena finito di intervistare Ricky Martin sulla situazione di Puerto Rico dopo il terribile uragano Maria. Il cantante, che in questi giorni è protagonista con la serie tv sulla morte dello stilista Gianni Versace, è infatti nato nel 1971 a San Juan, la capitale di Puerto Rico. Dopo aver concluso l'intervista, la giornalista però sveste i panni della professionista e indossa quelli della fan più sfegatata.

Convinta di non essere più ripresa dalle telecamere, la Belaval si lascia andare a saltelli e urla, evidente contenta di aver parlato con Ricky Martin. Peccato però che il collegamento non fosse stato chiuso e che quindi la star poteva assistere alla scena, facendosi delle gran risate insieme al conduttore della trasmissione. Evidentemente imbarazzata, la cronista ha commentato: "Non avevo idea che mi stesse ascoltando".