Valentina Vignali posta foto con abito da sposa. fan scatenati

Valentina Vignali ha spiazzato tutti pubblicando su Instagram una foto in cui indossa un abito da sposa. In verità non si vede nella sua interezza, ma a conferma che è un vero vestito per le nozze è l’emoticon pubblicato dalla cestista: una donna che indossa un velo bianco. È bastato uno scatto per scatenare i suoi fan, che vorrebbero sapere prestissimo quando ci sarà il matrimonio con Lorenzo Orlandi, che abbiamo conosciuto meglio durante la sua sorpresa al Grande Fratello 2019. Valentina è stata tempestata di domande e deve togliere qualche curiosità. Si sposerà davvero con Lorenzo?

Valentina Vignali in abito da sposa: fan scatenati

Pubblicata su Instagram la foto con l’abito da sposa, Valentina Vignali ha ricevuto innumerevoli messaggi come questi: "Auguri e figli maschi!"; "Ma quando vi sposate?"; "Avete già deciso la data del matrimonio? Voglio essere invitata anche io!". Insomma i loro fans sono già scaetenati, ma a quando il lieto evento?