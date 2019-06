Valentina Vignali risponde agli hater: "Io torno figa, voi restate scemi"

L’esperienza di Valentina Vignali al Grande Fratello 16 si è conclusa ad un passo dalla finale e la influencer è tornata sui social dopo un periodo di lunga assenza.

Com’è noto, la cestista ha perso migliaia di follower durante la sua partecipazione al reality show di Barbara d’Urso e, nel corso della sua permanenza nella Casa di Cinecittà, il profilo di Valentina è stato preso d’assalto dagli hater che non le hanno risparmiato commenti e giudizi negativi. Qualcuno l’ha accusata di non avere abbastanza sostenitori da poter rimanere al GF, qualcun altro ha ipotizzato che tutti i follower che figurano sul suo profilo Instagram siano stati comprati e qualcun altro ci è andato giù pesante facendo delle annotazioni sul fisico di Valentina.