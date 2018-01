Valeria Marini: "Sto lentamente uscendo dalla depressione"

"Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato, ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso", inizia così la lunga intervista di Valeria Marini al settimanale Oggi.

La showgirl, dopo l'edizione di due anni fa del Gf Vip, si è allontanata dai riflettori per riprendere in mano la sua vita. "Sono riuscita a superare un anno veramente difficile in cui mi aspettavo tante soddisfazioni che invece non sono arrivate", dice Valeria Marini. Nonostante il momento difficile che è riuscita a superare, la showgirl confessa di non voler rinunciare ai suoi sogni privati e professionali.

"Glielo dico sinceramente - continua la Marini - voglio avere un figlio e lo avrò. Ma non vorrei farlo da sola. Pago lo scotto della popolarità televisiva. Avrei bisogno che un regista come Ferzan Ozpetek o come Pedro Almodovar mi offrisse l’occasione di smontare il mio personaggio e la mia iconografia. Voglio l’opportunità di svelare un’altra parte di me… Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più".

E in conclusione dell'intervista Valeria Marini confida: "Conosco l’amore della famiglia. Conosco l’amicizia e la sua profondità. Ma l’amore... L’amore vero, quello con una persona con cui sentirsi complice e alleata, no, non credo di averlo mai provato. Ma lo aspetto".