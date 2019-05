Vasco Rossi: "29 anni, 29 volte, 29 concerti a San Siro"

Vasco Rossi è già pronto per il VascoNonStopLive 2019 che partirà il 27 maggio dallo Stadio Comunale G.Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD). Il grande show Live sbarcherà poi solo a Milano e Cagliari. Sono sei le date previste allo Stadio di San Siro a giugno: l'1, 2, 6, 7, 11 e 12. Mente all'Arena Fiera di Cagliari il rocker si esibirà il 18 e 19 giugno.

Ma non è tutto perché il 12 giugno per Vasco sarà una festa da non dimenticare dal momento che sarà la 29esima volta che si esibirà allo Stadio San Siro. Vasco ha così commentato in un video girato durante le prove del tour: "29 anni 29 volte 29 concerti. Nel 1990 è stata la prima volta volta che ho fatto San Siro, ho fatto 75mila persone ed è stata una svolta epocale. Prima solo gli stranieri facevano gli stadi, mentre gli artisti italiani potevano fare al massimo le curve. Quindi è stata una svolta totale, poi gli stranieri tutte le volte che vengono in Italia devono bussare (ride, ndr)”.

Il rocker ha già fatto le prove generali, dopo settimane di allenamenti in Puglia e aver messo a punto scaletta e scenografia, davanti ai suoi fan. Il suo fanclub ad oggi vanta 37mila iscritti. Un vero e proprio atto d’amore che cresce di anno in anno, infatti è il club (nell'ambito musicale) con più iscritti in Italia.