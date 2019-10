Vasco Rossi ritorna con un nuovo brano. L'ultimo

Vasco Rossi sta per tornare. Il 25 ottobre uscirà la sua nuova canzone "Se ti potessi dire" e sui social il rocker ha stuzzicato la curiosità dei fan con un’anteprima esclusiva. " Ottobre è il mese della mia ultima nuova canzone! Non vedo l'ora che l'ascoltiate ", sono le parole che Vasco ha riservato ai suoi follower, pubblicando un estratto del nuovo brano e del video. Il singolo, già disponibile in PreSave su Spotify, PreAdd su Apple Music e PreOrder su iTunes, ripropone le sonorità tipiche del Blasco con una buona dose di chitarra acustica.

La canzone sarà accompagnata da un video di Pepsy Romanoff, il regista che lo segue e lo racconta attraverso immagini e filmati fin dal 2015. Il video è stato girato a inizio settembre negli studi di Los Angeles, dove Vasco Rossi lavora. "Se ti potessi dire" non è solo l’ultimo brano del cantante di Zocca, ma annuncia anche l’uscita del nuovo album del rocker "Vnsl2019", il doppio album e dvd del Record dei sei concerti estivi a San Siro, fuori il prossimo 6 dicembre.

Il post Instagram di Vasco Rossi è stato accolto con enorme entusiasmo da fan e follower, raggiungendo in poche ore oltre 115 mila visualizzazioni e migliaia di commenti, tra i quali anche quello di una supporter speciale, Emma Marrone. Vasco Rossi e la cantante salentina hanno, infatti, un forte legame che si è consolidato, recentemente, con il brano "Io sono bella". La canzone è stata scritta da Vasco proprio per Emma che l'ha portata al successo. La hit è infatti prima nella classifica dei singoli più trasmessi dalle radio italiane da settimane.