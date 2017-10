La Venier in lacrime per la madre: "Avrei voluto morire insieme a lei"

"Avrei voluto morire con lei" . Mara Venier ricorda la madre Elsa, scomparsa tre anni fa, e svela un dolore che non va più via. Ospite dell'Intervista, il programma di Maurizio Costanzo, non riesce proprio a trattenere le lacrime quando, sulle note di Un senso di te di Elisa, guarda le fotografie della mamma. "Era il senso della mia vita - ha svelato commossa - quando se ne è andata ho desiderato morire insieme a lei" .

Un dolore indelebile, ancora vivo. "Come mi ha amato mia madre credo non mi possa amare nessuno" . In studio da Costanzo, la Venier parla della madre metytendosi a nudo davanti ai telespettatori. "Da quando non c'è più non sono riuscita a guardarla neanche in fotografia - dice - non riesco nemmeno ad andare a Venezia, ci sono troppi ricordi" . Quindi, racconta di aver sofferto molto quando nel 2015 è morta. "Sono stati tre anni terribili - racconta - gli ultimi giorni ho pregato Dio perché la prendesse, non ce la facevo più a vederla soffrire. Quando il medico mi ha detto che era finita l'ho preso per il camice e gli ho detto che doveva farmi andare con lei. Ho desiderato morire e andare con lei" .