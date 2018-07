Verdone ricorda Vanzina: "Buon viaggio Carletto mio adorato"

Sono in molti in questi minuti a condividere il loro ricordo di Carlo Vanzina, il regista morto a Roma e che per anni è stato una presenza costante nel mondo del cinema italiano.

Se Massimo Boldi lo ringrazia per avere creato la coppia comica con Christian De Sica che ancora oggi resiste, dopo un periodo di pausa, a parlare di lui con parole d'affetto è anche Carlo Verdone.