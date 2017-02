Verdone: "La Raggi? situazione da commedia all'italiana"

"Sono situazioni tipiche da commedia all'italiana, però stavolta faccio più fatica a vedere il lato comico. È la mia città, sono preoccupato e arrabbiato, non vedo vie d'uscita". Carlo Verdone, dalle colonne de La Stampa, commenta le ultime vicende che hanno coinvolto il sindaco di Roma, la grillina Virginia Raggi.

"Roma è diventata ingovernabile nell'ultimo decennio" , spiega Verdone secondo cui la Capitale ormai è in mano "a tanti piccoli gruppi di potere in lotta fra loro. Una città soffocata dalla burocrazia, uffici e sottouffici fatti per accontentare un amico". L'attore romano, fosse per lui, alla Raggi direbbe: "Datte 'na mossa, azzera tutta la squadra e da lunedì comincia a fare quelle poche cose basilari: le buche, i rifiuti, i trasporti" e aggiunge: "Forse non è in grado di fare il sindaco, ma io le darei un'ultima chance". Verdone, riguardo alle persone che ruotano al Campidoglio, dice che si tratta dei "soliti personaggi che sanno benissimo come muoversi. "Damme tutto a me che ce penso io che c'ho gli amici giusti". Roba vecchia, vecchissima, gente che si fa i cavoli propri, mentre ai cittadini non arriva niente".