Le verità di Francesco Monte e Giulia Salemi a Cannes

Giulia Salemi e Francesco Monte sbarcano in Francia. La coppia sbocciata al Grande Fratello Vip 3 ha preso parte per la per la prima volta al famosissimo Festival di Cannes, partecipando a un evento collaterale, l’amfAR. Ad intercettarli è stato il sempre vigile e attento sito Tabloit.it, che ha immortalato i Fralemi. Lei ha optato per un abito lungo, attillato e metallico, sfolgorante di paillettes, lui si è presentato con un classico ed elegante completo scuro. Dopo essersi concessi ai fotografi, Monte e Giulia non si sono nemmeno tirati indietro dal rispondere ad alcune curiosità inerenti a questo periodo della loro vita: faranno Temptation Island Vip? Come va la convivenza?

Francesco Monte spiazza tutti: "Io e Giulia non andremo a Temptation Islando Vip"

Nei giorni scorsi era iniziata a circolare una succosa indiscrezione che spifferava che Francesco e Giulia avrebbero potuto entrare a far parte del cast della prossima edizione di Temptation Island Vip. Il sussurro è poi stato smentito da alcune fonti. Nel dettaglio è stata la rivista Chi ad affermare che la coppia non avrebbe alcuna intenzione di prendere parte al reality. Oggi, direttamente da Cannes e ai microfoni di Tabloit.it, della vicenda ha parlato Monte che al giornalista che chiedeva notizie sul programma ‘tentatore’ ha risposto: "Ma tu credi alle chiacchiere da gossip?… Se non hai sentito nulla da noi…".