Victoria Beckham beve ‘acqua di luna piena’ per restare giovane

Victoria Beckham è decisamente new age quando si tratta di svelare i segreti sulla sua splendida forma fisica, con un volto che, a più di quarant’anni, non conosce rughe e ritocchini.

L’ultima trovata della star che, oltre che stilista, è una guru della bellezza i cui consigli sono seguiti da milioni di folower in tutto il mondo sarebbe quella di bere “acqua di luna” per dsintossicare il proprio corpo dalle tossine.

La stilista, 44 anni, ha trascorso un po 'di tempo a “Lanserhof Tegernsee”, il famoso centro benessere di lusso in Germania, staccando la spina dal suo stile di vita super impegnato, concedendosi alcuni trattamenti termali e disintossicandosi come un rinfrescante bicchiere di "acqua della luna piena".

" Mi è piaciuto molto soggiornare al Lanserhof ", ha scritto l'ex Spice Girl su Instagram, ringraziando gli esperti del centro benessere “ per avermi fornito i migliori consigli su come rimanere in forma ”.

La diva ha condiviso una foto su una sua Instagram Stories di “Mondquelle”, la sua bevanda preferita durante il ritiro, che proviene dal marchio d'acqua tedesco St. Leonhards Quellen.

Secondo il sito web del marchio, la bevanda viene " imbottigliata nelle notti di luna piena direttamente alla fonte di Bad Leonhardspfunzen, Stephanskirchen ".

Sul sito si legge che “ il fisico Max Planck ha scoperto che tutto risuona in questo universo in diverse frequenze. Il pioniere della bio-risonanza Paul Schmidt ha compilato queste frequenze misurate in Hertz per il corpo umano, i suoi organi e stati mentali ed emotivi. Con le moderne apparecchiature di bio-risonanza, le nostre acque vengono regolarmente esaminate mirando le loro frequenze Hertz affinché donino il maggior beneficio possibile al corpo umano ".