Il video della finta scena di sesso è virale. Gabriele Muccino svela il retroscena cinematografico

" Il cinema è cinema. La realtà un’altra cosa ", parola di Gabriele Muccino. Il regista romano ha voluto porre l'attenzione sulla differenza tra realtà e finzione pubblicando un post decisamente hot sul suo profilo Instagram. Il video, che dura pochi secondi, mostra un'isolita prospettiva delle scene di sesso che siamo abituati a vedere sul grande schermo. E neanche a dirlo è diventato virale in brevissimo tempo.

Nel filmato, che dura pochi istanti, l'attore e l'attrice protagonisti sono semi nudi mentre intorno ci sono fotografi e operatori. Il set è bollente: si sta girando una scena di sesso. L'uomo è sdraiato sul letto, coperto solo da un lenzuolo, lei si trova invece al suo fianco intenta ad assistere alla "sua" scena. L'immagine è subito chiara: l'attore, che mima un amplesso, si aggrappa alle gambe dell'operatore che si trova in piedi sopra di lui e lo riprende dall'alto verso il basso. Niente corpi che si toccano, solo un'ottima ripresa fatta dalla prospettiva di una donna che fa sesso sopra un uomo. Ecco dunque svelata una delle tecniche cinematografiche più utilizzate sul set di un film per girare scene hard. Il film da cui è tratta la scena non è però di Gabriele Muccino. Il popolare regista ha condiviso il post di un'altra pagina dedicata al cinema, svelando questa chicca cinematografica inusuale per i non addetti ai lavori.

Un po' come oggi molti influencer amano fare (mostrando foto di vita reale contro quelle di vita social), anche Gabriele Muccino ha voluto svelare che il cinema spesso non è realtà. Il video, che è diventato virale sui social, ha attirato l'attenzione anche di molti personaggi famosi che lo hanno commentato divertiti come Rossella Brescia e Claudia Gerini.