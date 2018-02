"Vieni a cantare al mio concerto", Meta trova il bimbo fenomeno

"Ti invito ufficialmente al Forum di Assago a cantare insieme, bimbo fenomeno", così Ermal Meta ha chiesto aiuto al web per trovare il piccolo Giuseppe.

Reduce dalla vittoria a Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro, Ermal Meta si gode il momento di enorme popolarità, girando l'Italia in lungo e in largo per incontrare i fan e firmare le copie del suo nuovo disco "Non abbiamo armi". Ma il cantante di origine albanese pensa già al tour che partirà a breve e, per la tappa di Milano fissata per il 28 aprile, cerca un piccolo ma bravissimo aiutante.

Pochi giorni fa Meta si è infatti imbattuto in un video pubblicato su Facebook in cui un bambino, chitarra in mano, canta "Non mi avete fatto niente", canzone trionfatrice del Festival di Sanremo. Folgorato dalla voce e dalla passione del piccolo, il cantante ha lanciato un appello per trovarlo: "Ti invito ufficialmente al Forum di Assago a cantare insieme, bimbo fenomeno". Pochi giorni ed è stato accontentato. Il Tg2 è riuscito a trovare Giuseppe, calabrese di appena otto anni. Il piccolo talento ha ovviamento accettato l'invito.