La villa di Victoria e David Beckham vale 38 milioni di euro

Una villa da ben 38 milioni di euro quella in cui vive la famiglia Beckham: Victoria, David e il loro quattro figli. 7

Sbirciando il profilo Instagram di Victoria è possibile scoprire passo dopo passo la residenza da sogno della famiglia Beckman. Sotto il tetto della villa da 38 milioni si euro vivono l'ex cantante, il marito David e i loro quattro figli: Harper, di 6 anni, Romeo, 12, Cruz, 15, e Brooklyn, 18. Quest'ultimo però si è di recente trasferito a New York.

La famiglia Beckham ha acquistato la residenza nel 2013, per poi investire ben nove milioni per ristruttararla, arrivando ad avere ben sei bagni. Per ottenere la loro villa da sogno i coniugi hanno chiesto l'aiuto del celebre designer Rose Uniacke, a cui è stato affidato il compito di supervisionare l'intero progetto, che include anche una sala cinema, una piscina coperta e una all'aperto e un giardino con l'aria condizionata.