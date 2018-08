Vincent Cassel sposa la 21enne Tina Kunakey: "Non puoi scegliere di chi innamorarti"

“Non sapevo quanti anni avesse quando l’ho incontrata”, ha dichiarato Vincent Cassel in un’intervista a Vanity Fair, parlando della sua futura moglie: la modella 21enne Tina Kunakey. I 31 anni di differenza non sembrano essere un ostacolo per la coppia. Un amore nato per caso circa tre anni fa tra le onde e i surf di una spiaggia di Biarritz, località francese dove Tina è nata e cresciuta e dove i due si giureranno amore eterno.

Un passo importante che l’ex marito di Monica Bellucci è pronto a compiere insieme a Tina Kunaky: una donna che Vincent Cassel non esita a definire “intelligente, indipendente e con due palle così”. Dopo il debutto pubblico sul red carpet di Cannes, i due sono adesso pronti a compiere il grande passo. Il matrimonio? “Una promessa che ci si fa prima di creare una famiglia insieme”. I bambini? “La cosa più meravigliosa che esista”, ha detto Cassel lasciando trapelare la volontà di costruirsi una nuova famiglia con la giovane modella.

“Pensavo: sono stato sposato, ho due figlie, ho fatto quello che dovevo fare: da adesso in avanti mi comporterò da single”, ha ammesso Vincent Cassel. “È stato divertente, ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno e invece è successo”, ha aggiunto. E sul rapporto con la ex moglie rassicura: “Non farei mai nulla di male a Monica: le voglio bene e la rispetto. Se avesse bisogno di me la raggiungerei dall’altra parte del mondo. Non c’è nessuna guerra”.