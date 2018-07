Virginia Raffaele torna in Rai la prossima primavera. Ad annunciarlo è il direttore generale Mario Orfeo durante la presentazione dei palinsesti della tv di Stato a partire dal prossimo autunno.

C'è stato un simpatico siparietto tra Raffaele e Orfeo per salutare questo ritorno della comica alla Rai. " Sono qui per tre motivi. Primo, fare pulizia. Sono una roba indegna. Bisogna fare pulizia in Rai. Secondo, sono qui per l'open bar. Terzo, per dire che il prossimo anno ci sarò anch'io, non so quando, se a novembre o a dicembre o a gennaio " ha affermato l'attrice togliendo gli occhiali al direttore e pulendoli con un lembo del vestito.

Così Orfeo ha precisato che la presenza dell'artista è prevista in primavera, " che a marzo è il mio compleanno ". " Stai sereno, io torno, non so bene quando ma torno, ma a te ti ritrovo? " è stato il commento ironico di Virginia Raffaele.

La presentazione dei palinsesti è avvenuto negli studi Dear Nomentana, che da oggi saranno intitolati al conduttore Fabrizio Frizzi, scomparso prematuramente in questi mesi. Accanto a Orfeo ci sono stati anche la Presidente Rai Monica Maggioni e il conduttore Carlo Conti, che di Frizzi era amico fraterno.