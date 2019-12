Vittoria Belvedere: "Mi è esplosa la tiroide sul set"

Ospite di Caterina Balivo a " Vieni da me" Vittoria Belvedere si è raccontata a cuore aperto, rivelando per la prima volta di aver subito molestie da due importante produttori italiani e di aver rischiato la vita quando sul set di un film nel 2015 le esplose la tiroide quando era incinta del suo secondo figlio. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal discorso molestie. Alla domanda della Balivo se avesse mai ricevuto proposte indecenti la Belvedere ha ricordato: " Dopo Miss Italia io ho iniziato a lavorare molto presto nel modo dello spettacolo e le prime proposte le ho ricevute da due persone dalle quali mai me le sarei aspettate ".

Nello specifico, si trattava di due noti produttori che le fecero presto capire che aria tirava nel cinema e cosa doveva piegarsi a fare se voleva diventare una stella affermata. "L e prime volte che venivo a Roma ho incontrato due produttori. Uno di loro, tra l’altro, è morto. Comunque, entrambi mi fecero delle proposte… Il primo mi disse : ' Guarda che se vuoi fare carriera qui funziona così, ti devi scafare. Puoi stare a Milano col tuo fidanzatino poi quando vieni qui di qualsiasi cosa hai bisogno ci sono io’. Ingenuamente gli risposi: ‘‘Ok grazie, allora quando torno ti chiamo. Ovviamente mai più sentito ’".

Il secondo, invece, non si limitò alle parole e ai sottintesi. " Mi saltò addosso, era anche un armadio, e lì me la sono vista un po’ brutta. Eravamo da soli, andai a cena per un provino, e lui poi dopo una serata al ristorante disse : ' Vieni che andiamo a prendere il copione così domani arrivi preparata '. Andammo a prenderlo e lì mi salta addosso. Io ho reagito respingendolo e gli ho detto: ' Perdonami, forse ti ho fatto capire delle cose che non volevo ’ e lui, come rinsavito, mi disse: ‘ Scusami, sono inciampato’ . Il giorno dopo non andai a fare il provino […] Con lui ci ho lavorato anni dopo, ma era come se non fosse mai successo nulla tra di noi. Io ho fatto finta di niente e anche lui ”. L’attrice, di ambedue i produttori in questione, non ha voluto fare i nomi.

Infine, Vittoria Belvedere ha raccontato del momento più difficile della sua vita, quando aspettava la secondogenita Emma e le esplose la tiroide, di cui già soffriva, ma mai avrebbe pensato che le sarebbe potuta succedere una cosa così terribile. “ Mi avevano sconsigliato di intraprendere una seconda gravidanza. Avevo già Lorenzo e una nuova gravidanza avrebbe potuto portare rischi e scompensi. Parlando con il medico però mi disse che rischiavo al massimo l’asportazione della tiroide, così, sapendo di non rischiare la vita, sono rimasta incinta di Emma ", ha raccontato l’attrice, felice fino al giorno del dramma.