Vivere nella villa di Rihanna? L'affitto è di 31mila euro al mese

Rihanna cerca inquilini: se avete circa 35mila dollari al mese da spendere, potreste affittare direttamente dalla popstar di Barbados la pigione per una villetta in stile spagnoleggiante nella zona di West Hollywood. Una villa composta da quattro camere da letto, quattro bagni, un cancello elettrico, un’alta siepe a separarvi dai fastidi della città e una guesthouse per lo staff. La proprietà era stata comprata da Rihanna nell’agosto scorso per la cifra di 2,75 milioni di dollari, ma non ci ha mai abitato. Rihanna ha da qualche tempo il pallino degli investimenti immobiliari.

Non si vive di soli Grammy: così Rihanna ha negli ultimi tempi dedicato tempo e risorse per costruire un piccolo impero del mattone. Per prima cosa, ha investito su una grande villa a Barbados, poi ha cacciato 5,45 milioni di dollari per due appartamenti in un condominio di lusso a Century City (a nord est di Beverly Hills). La scorsa estate, insieme alla villetta spagnola che ha messo in affitto di recente, ha comprato altre due ville da 6 e 10 camere da letto sulle colline di Hollywood. Prezzo totale dell’operazione: 6,8 milioni di dollari.