Vladimir Luxuria, il padre operato: "Mio padre è ritornato a vedere bene"

Vladimir Luxuria è stata colpita da una notizia che l'ha afflitta profondamente: suo padre ha subito una delicata operazione oculare. Grazie all'impeccabile intervento eseguito da un équipe accreditata di medici, Antonio Guadagno, ha riacquistato l'uso della vista. Ad annunciarlo al pubbblico internauta è stata la stessa opinionista Mediaset, la quale ha postato una foto che la immortala sorridente accanto al suo amato padre. L'ex deputata del governo Prodi ha pubblicato sui suoi profili social, contemporaneamente su Facebook e Instagram, un messaggio stringato ma intenso, nel quale non lesina nell'elogiare l'eccellente lavoro efettuato dallo staff medico operante nel presidio Ospedaliero di Lucera (Foggia), terra natia della famiglia di Luxuria.

Luxuria, nonostante i dissapori avuti con i suoi genitori risalenti al periodo adolescienzale, adesso, nella fase della maturità li ama entrambi e rappresentano per lei il perno della sua vita. Per tale ragione è molto riconoscente nei confronti dei medici che hanno operato sul corpo del padre, eseguendo l'intervento agli occhi con estrema efficenza. L'operazione è riuscita perfettamente e il signor Guadagno adesso è in ottima salute, per la gioia della figlia Vladimir. L'eclettico personaggio televisivo nel suo post ha scritto commossa: " Ringrazio il Presidio Ospedaliero Lastaria Oftalmogia di Lucera e il dott. Pietro Sanpaolo e la dott.ssa Claudia D’Eugenio perché grazie a voi il mio papà Antonio è ritornato a vedere bene". Tuttora non è stata ancora rivelata pubblicamente la problematica di salute che ha condotto il padre dell'ex politica a sottoporsi a tale intervento chirurgico di estrema rischiosità.

Purtoppo per Vladimir Luxuria non è un momento tranquillo. Verso la chiusura della stagione estiva, si sono verificati concatenatamente due spiacevoli episodi che hanno interessato entrambi i suoi genitori, gettando nel panico l'opinionista. Precedentemente al problema di salute che ha colpito suo padre, anche la sua cara madre ha dovuto fare i conti con i malanni congeniti all'età. Soltando due settimane fa la mamma di Luxuria si è sottoposta ad un intervento chirurgico a causa di un'anomalia cardiaca, conclusosi bene. Anche in questa occasione l'ex attivista del "Muccassassina" ha elargito lauti ringraziamenti ed elogi all'équipe medica, i quali hanno aiutato sua madre con grande professionalità in tutto il percorso di riabilitazione. Servendosi sempre del canale dei social network, la transgender ha postato il suo messaggio di encomio: " Il cuore di mia mamma resta forte: pericolo scampato, adesso è di nuovo a casa. Ne approfitto per ringraziare tutto il personale degli Ospedali Riuniti di #foggia che hanno assistito mia mamma con professionalità e umanità e il mio papà per la sua vicinanza premurosa. Adesso un po’ di riposo e controlli. Adesso mi sento più tranquilla. Un saluto".

Dopo anni burrascosi, contrassegnati da lotte e diatribe all'interno del contesto familiare a causa della sua omosessualità, Vladimir Luxuria ha perdonato i suoi genitori. Oggi, anche la mamma e il papà della famosa opinionista hanno accettato l'inclinazione sessuale e identitaria dell'ex figlio, diventato negli anni un'avvenente donna, relizzata sul piano lavorativo, sino ad aver ricoperto orgogliosamente un importante ruolo a livello istituzionale. Ogni barriera e pregiudizio è crollato dinanzi alla felicità del loro Vladimir.